Projeção de alta do PIB 2023 no Focus do BC sobe de 2,89% para 2,92%

Ainda na esteira de surpresas positivas com a atividade econômica, o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 25, pelo Banco Central trouxe melhora na projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano.

A mediana para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 passou de 2,89% para 2,92%, contra 2,31% há um mês. Considerando apenas as 60 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2023 passou de 2,90% para 2,96%.

Para 2024, o Relatório Focus manteve a estimativa de crescimento do PIB, de 1,50%, ante 1,33% de um mês atrás. Considerando apenas as 59 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB de 2024 passou de 1,46% para 1,50%.