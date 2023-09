Preços das hortaliças registram queda no atacado em agosto, mostra Conab

Os preços da alface, da batata, da cebola, da cenoura e do tomate apresentaram movimento preponderante de queda nas grandes Centrais de Abastecimento (Ceasas) do País, em agosto, em comparação com o mês anterior, mostra pesquisa do 9º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada nesta segunda-feira, 25.

A pesquisa da Conab considera as cinco hortaliças (batata, cenoura, cebola, tomate e alface) e as cinco frutas (laranja, mamão, melancia, maçã e banana) com maior representatividade na comercialização nas principais Ceasas do País e que registram maior destaque no cálculo do índice de inflação oficial (IPCA).

No caso da batata, conforme o levantamento, foi a hortaliça que registrou maior queda de preço em relação ao mês anterior, "com uma queda de preços unânime em todas as Ceasas", disse a Conab no boletim. A média ponderada decresceu 25,35% em relação a julho. O motivo seria a intensificação da safra de inverno, que manteve a oferta em níveis elevados. Pela quarta vez no ano, a quantidade comercializada nas 11 centrais consideradas ultrapassou a marca de 100 mil toneladas, ficando 1,2% acima do total de julho.