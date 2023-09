Pix fora do ar: clientes do Nubank e Itaú relatam instabilidade

O Downdetector, site que monitora problemas e quedas de serviços em tempo real, registrou que a falha com o Nubank disponível para celulares Android e iPhone (iOS), teve início por volta de 11h50min, com um pico de 305 reclamações às 13h. Confira o printscreen do site mais abaixo .

Nesta segunda-feira, 25, aplicativos de banco apresentam instabilidade nas transferências Pix. No X, antigo Twitter, usuários relataram que, em bancos como Nubank e Itaú, não somente o Pix esteve fora do ar, como também enfrentaram dificuldades no pagamento por meio de crédito e débito.

No Google Trends, plataforma que monitora as buscas no Google, termos como "Nubank Pix fora do ar", "pix fora do ar", "Nubank fora do ar hoje", "Nubank instabilidade", "Nubank fora do ar pix" tiveram aumento repentino na última hora.

O POVO entrou em contato com o Banco Central para saber mais detalhes sobre as instabilidades registradas, mas até a publicação desta matéria não houve um retorno.

Pix fora do ar: confira bancos que apresentaram instabilidade segundo o Downdetector

Site Downdetector registra instabilidade em aplicativos de bancos digitais Crédito: Downdetector

Pix fora do ar: veja o pico de reclamações no Downdetector



Pix fora do ar: relatos de internautas