Marco fiscal elimina risco de cauda e equaciona contas públicas, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou nesta segunda-feira, 25, que o marco fiscal eliminou o que se chama de risco de cauda. "Ou seja, aritmeticamente, você vai equacionar os problemas das contas porque a receita vai crescer acima das despesas. Isso está contratado", disse o ministro, após ter participado do 18º Fórum de Economia coordenado pelo Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da FGV-EAESP. Haddad fez a reafirmação ao ser perguntado sobre qual seria o tempo para a maturação do marco fiscal. Pouco antes, havia afirmado que sua equipe tem trabalhado em medidas saneadoras para acelerar esta maturação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O que nós estamos fazendo está fora do marco fiscal, que é estipular metas ambiciosas para fazer com que isso aconteça mais rapidamente. Obviamente que levamos ao Congresso, que vai dar a palavra final em relação a isso", disse o ministro.

Haddad afirmou que está tranquilo em relação ao que tem sugerido e que será trabalho do Congresso se debruçar sobre as medidas provisórias enviadas pelo Executivo e da a palavra final. "Eu não posso, por decreto, mudar isso. Tenho que dialogar com o Congresso Nacional", comentou. Marcas e cicatrizes O ministro da Fazenda considerou nesta segunda-feira que os últimos dez anos, de 2013 a 2022, vão entrar para a história como um período de baixíssimo crescimento, colapso institucional, e dificuldade de entendimento entre poderes. "Deixou a década de 80 para trás", afirmou o ministro, ao lembrar da década perdida. Ele saudou o esforço do Congresso e do Judiciário Federal em recolocar o Brasil em patamar mais elevado e consolidar a democracia. "O período de 2013 a 2022 deixou marcas que vão demorar algum tempo para serem superadas e cicatrizadas", declarou Haddad. Para o ministro, em decorrência do que chamou de tragédia tanto política e econômica quanto social e ambiental dos últimos dez anos, houve um represamento de "energia vital" que precisa ser agora mobilizado. "Muitas empresas, empreendedores e trabalhadores estão querendo fazer coisas."

Após avaliar que o Brasil tem um futuro promissor em função de recursos naturais que serão mais demandados pelo mundo, Haddad observou que aproveitar as oportunidades não depende apenas do Executivo - porém, a maior integração entre os poderes favorece o andamento de agendas como a da reindustrialização. Voto de qualidade do Carf O ministro da Fazenda disse que a lei, já revertida, que extinguiu o voto de qualidade a favor do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) representou a privatização da Receita Federal. "É um caso de privatização da Receita Federal", lembrou. "A Receita Federal no Brasil foi privatizada. Não estou brincando, a Receita foi privatizada", reiterou.