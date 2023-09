INSS vai ligar para quem está aguardando perícia médica; entenda

A iniciativa é para antecipar o benefício por meio do Atestmed e, assim, diminuir as filas de quem aguarda a perícia

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta segunda-feira, 25, a ligar para os segurados que estejam aguardando, há mais de 45 dias, pela perícia médica para concessão de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença.

A iniciativa é para antecipar o benefício por meio do Atestmed, que é a análise documental realizada pelo órgão para a concessão do auxílio e, assim, diminuir as filas de quem aguarda a perícia. Veja no fim da matéria os documentos necessários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para agilizar esse contato com o cidadão, a Central de Atendimento 135 vai mudar de número. Agora o número (11) 2135-0135 vai aparecer na tela de chamada de quem receber a ligação quando o INSS ligar para remarcar, confirmar ou antecipar os procedimentos.