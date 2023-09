FSB vê obstáculo em estrutura de dados como desafio em pagamentos transfronteiriços

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) identificou empecilhos nas estruturas de dados que representam desafios para aprimoramento dos pagamentos transfronteiriços, em relatório publicado nesta segunda-feira, 25. O documento destaca a fragmentação nos quadros de dados como o principal contribuinte para o aumento dos custos e a incapacidade de automatizar os pagamentos transfronteiriços.

O FSB, que é um órgão internacional que monitora e faz recomendações sobre o sistema financeiro global, informou que, até o início de 2024, desenvolverá recomendações para promover o alinhamento e a interoperabilidade entre quadros de dados que possam ser aplicados aos pagamentos transfronteiriços.

Entre os obstáculos listados, o FSB citou a incerteza entre os prestadores de pagamentos sobre como equilibrar as diversas obrigações no âmbito dos diferentes quadros de dados, tais como as obrigações relacionadas com a privacidade dos dados e com o combate à lavagem de dinheiro.