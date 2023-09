Elmano quer prorrogação de benefícios para R$ 10 bi em energia

O governador do Ceará se reuniu com ministro, em Brasília, esperando definição da União para destravar R$ 10 bilhões em parques eólicos e solares. Leilão de transmissão também esteve em pauta

"Nós vamos tratar da prorrogação de benefícios tributários para investidores que estão hoje precisando dessa decisão para implementar os investimentos no Ceará e no Nordeste", afirma o chefe do Executivo cearense.

O governador Elmano de Freitas está em Brasília e se reúne com o ministro Alexandre Silveira nesta segunda-feira, 25. As informações foram confirmadas pelo correspondente O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

O Ceará pleiteia no Ministério de Minas e Energia (MME) uma decisão sobre incentivos tributários da União em negócios no Estado. Uma decisão favorável tem o potencial de destravar R$ 10 bilhões em investimentos privados.

Ainda de acordo com o governador do Ceará, o montante bilionário envolve diversos projetos de implantação de parques eólicos e solares no Estado.

O petista tem perspectivas positivas em relação ao avanço da pauta e destaca a importância do diálogo aberto com o Ministério de Minas e Energia.

Outra pauta que será abordada nessa reunião é sobre os próximos leilões para ampliação da rede de linhas de transmissão visando o escoamento das energias renováveis.

Em maio passado, o ministro Alexandre Silveira esteve em Fortaleza para lançar o Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (Potee), que vai determinar como serão investidos R$ 56 bilhões em linhas de transmissão.

Ao todo, serão três grandes leilões com 24 lotes que devem ser realizados em 2024 para ingresso de renováveis no Sistema Elétrico Brasileiro. O plano vai viabilizar novos 30 GW de geração de energia renovável e destravar R$ 120 bilhões em investimentos privados em projetos nos estados, estima o MME.

"Somente no primeiro semestre deste ano, serão R$ 16 bilhões a serem leiloados, depois mais R$ 20 bilhões até o final do ano, e outros R$ 20 bilhões em 2024. Um investimento que vai permitir o ingresso de energia renovável no sistema nacional, viabilizando novas usinas renováveis, com tarifa justa, segurança energética e responsabilidade ambiental. Mais um passo que demos, cumprindo a diretriz clara que recebemos do presidente Lula: transformar o Nordeste no maior celeiro de energia limpa e renovável do mundo", afirmou o ministro na época.