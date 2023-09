BCE aponta expressiva recuperação da força de trabalho na zona do euro

O Banco Central Europeu (BCE) avalia que a força de trabalho da zona do euro tem apresentado expressiva recuperação. "Em particular, ao longo do último ano e meio, a principal fonte de crescimento do emprego tem sido o forte fluxo de pessoas que ingressam na força de trabalho, em vez de um declínio acentuado no número de desempregados", diz o BCE, em artigo preliminar de seu boletim econômico mensal.

Ainda segundo o artigo, a força de trabalho do bloco agora está acima de seu nível pré-pandemia de covid-19.