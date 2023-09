Alcance sustentável e estável da meta ainda não é perceptível, diz presidente do BoJ

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse nesta segunda-feira, 25, que a inflação no país parece ainda não estar alcançando a meta de inflação estipulada pela autoridade monetária, de 2%. "O alcance sustentável e estável da meta de inflação ainda não é perceptível", afirmou o presidente do BC japonês.

Na semana passada, o governo do Japão informou que a taxa anual de inflação do país ficou em 3,2%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também na semana passada, o BoJ anunciou suas decisões de política monetária. A autoridade manteve a taxa de depósito negativa em -0,1%.