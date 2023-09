Mega-Sena: aposta do Ceará acerta quina e fatura R$ 74 mil

O Concurso 2636 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado, 23, sorteou um prêmio de R$ 40 milhões para apenas um vencedor do Mato Grosso. No entanto, a quina contou com 49 apostas vencedoras, sendo uma delas do Ceará, que recebeu prêmio de R$ 74.465,42.

O vencedor do Estado fez o jogo na cidade de Morada Nova, na região do Vale do Jaguaribe, na lotérica MJ Bezerra Loterias, sendo uma aposta simples, de apenas seis números.

Outras 4.597 apostas acertaram quatro números, sendo 82 delas do Ceará, e vão receber valores a partir de R$1.133,90.