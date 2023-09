Saraiva: Jorge Saraiva Neto renuncia ao cargo de presidente

O diretor presidente e diretor de Relações com o Mercado da Saraiva, Jorge Saraiva Neto, e o diretor vice-presidente da companhia, Oscar Pessoa Filho, renunciaram aos respectivos cargos na livraria, que corre o risco de ter sua recuperação judicial convolada em falência. Saraiva Neto é ainda membro do Conselho de Administração. Os pedidos de renúncia foram entregues no dia 20 de setembro e aceitos pelo Conselho de Administração ontem à noite.

Nesta semana, a Saraiva demitiu funcionários e fechou suas últimas cinco lojas. A rede já foi a maior do Brasil com 100 livrarias. A Saraiva entrou em recuperação judicial em 2018.

A Saraiva informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que os cargos da diretoria serão assumidos pela Sra. Marta Helena Zeni como diretora presidente e diretora de Relações com Investidores (DRI), e o Sr. Gilmar Antonio Pessoa assumirá o cargo de diretor vice-presidente.