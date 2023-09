PMI composto do Reino Unido cai para 46,8 em setembro, menor nível em 32 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 48,6 em agosto para 46,8 em setembro, atingindo o menor nível em 32 meses, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 22, pela S&P Global em parceria com a CIPS. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade do PMI composto neste mês, em 48,6.

Apenas o PMI de serviços do Reino Unido diminuiu de 49,5 para 47,2 no mesmo período, igualmente tocando o menor patamar em 32 meses. O consenso da FactSet era de queda bem menor, a 49.

Por outro lado, o PMI industrial britânico subiu de 43 em agosto para 44,2 em setembro. Neste caso, a previsão era de estabilidade em 43.