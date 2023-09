Governo Federal sinaliza para gestão compartilhada de Jericoacoara, diz Elmano

Audiências devem ser feitas para que os governos federal e estadual e os três municípios que compreendem a área do Parque Nacional de Jericoacoara tenham decisão de poder

"Tive a oportunidade de estar agora com o presidente Lula e a determinação é que possamos encontrar um entendimento conjunto entre o Governo do Estado e o Governo Federal", afirmou Elmano ao se referir da questão do Parque Nacional.

Audiências de negociação serão feitas entre governos estadual e federal para definir o destino da administração do local. As novas tratativas foram combinadas entre o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, e o governador Elmano, nesta sexta-feira, 22.

O Governo Federal sinalizou para o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que a gestão compartilhada do Parque Nacional de Jericoacoara será debatida.

O executivo estadual está em Brasília para tratar de assuntos de interesse do Ceará, como a questão de Jeri e novas parcerias para capacitação de trabalhadores com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O governador ressalta que buscou entes do Governo Federal e que recebeu o compromisso do ministro Messias de que haverá abertura do processo de negociação neste caso.

"Nós vamos, portanto, ter audiências de negociação entre o governo federal e do Governo do Estado uma vez que não foi possível um entendimento com o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)."

Questionado sobre como seria essa gestão compartilhada, Elmano explica que o Ceará gostaria que fosse criado um comitê gerenciador do Parque Nacional, onde os governo federal e estadual e os três municípios que compõem a área do parque tivessem voz e poder de decisão.

"Achamos que isso é o melhor caminho e, evidentemente faremos isso com investidores que por lá tiverem interesse, mas preservando os interesses ambientais e os interesses das comunidades que vivem da sua participação na atuação junto ao parque nacional."