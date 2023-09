Economista do BCE diz não ver sinais de recessão na zona do euro em razão do aperto monetário

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou nesta sexta-feira, 22, que não vê sinais de possível recessão na economia da zona do euro como consequência do aperto monetário. Em entrevista ao Yahoo! Finance Live, Lane comentou que o nível elevado das taxas básicas visa apenas eliminar a inflação e não necessariamente deteriorar o crescimento do bloco.

Para ele, a economia europeia demonstra diversos sinais de resiliência e de capacidade de suportar o retorno da inflação à meta de 2%. Lane projeta que o crescimento do bloco será praticamente nulo neste ano, antes de voltar a acelerar em 2024, com o retorno de investimentos.

"Existem muitas razões para economia desacelerar neste ano, em especial as consequências da pandemia e da guerra na Ucrânia", comentou o dirigente. "Mas vale notar que, apesar disso, o ambiente econômico não está frágil, não vemos as mesmas vulnerabilidades da crise financeira de 2008."