Dirigente do Fed não descarta mais aperto e concorda com previsão de juros altos por mais tempo

Presidente da distrital de Boston do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Susan Collins não descarta aperto monetário adicional e concorda com projeções dos dirigentes que mostram juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos, de acordo com resumo de discurso preparado para evento da Maine Bankers Association e divulgado pelo BC dos EUA.

Segundo Susan Collins, é cedo demais para ter certeza de que a inflação está em trajetória sustentável à meta de 2% ao ano.

"Embora os dados recentes tenham sido encorajadores, a inflação continua elevada demais. Alguns componentes importantes ainda não registraram uma melhora sustentada", afirmou ela, destacando que a inflação de serviços excluindo moradia não mostrou alívio consistente com estabilidade de preços.