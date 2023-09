Capital Economics: Alívio em serviços ainda não justifica aceleração no ritmo de queda da Selic

A inflação de serviços no Brasil não mostra alívio expressivo para justificar uma aceleração no ritmo de cortes da Selic nos próximos meses, na avaliação da Capital Economics. A consultoria destaca, em relatório, que a melhora dos preços de abertura da inflação, especialmente serviços, vinha dando suporte à expectativa do mercado de uma ampliação no ritmo de queda da taxa básica, mas "uma avaliação mais detalhada indica menor segurança que a inflação subjacente teve alívio substancial".

A consultoria reconhece que o quadro de inflação mais fraca em agosto, com o núcleo de serviços que serve de referência para o Banco Central subindo menos de 0,1% na margem. "Em termos de anuais, os preços de serviços atingiram o piso de 5,4% em 19 meses", afirma o economista-chefe para mercados emergentes da consultoria, William Jackson.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele pondera que o movimento foi liderado por poucos itens. "Da queda de 2,4 pontos porcentuais desde janeiro, estimamos que passagens aéreas respondem sozinha por cerca de 40%", avalia, atribuindo o fato a comportamento dos preços da energia e à redução fiscal para as companhias aéreas no início do ano. Com isso, as tarifas teriam contribuído para aliviar preços de pacotes turísticos, que contabilizam outros 5% no declínio da inflação de serviços.