S&P Global vê impacto na produção nos EUA e na cadeia de suprimentos com greve do UAW

A S&P Global Ratings avalia que a greve do setor automotivo dos Estados Unidos poderá afetar a produção de cerca de 3.200 unidades por dia, considerando as proporções atuais da paralisação, além de potencialmente trazer impactos para as empresas que integram a cadeia de suprimentos das companhias afetadas.

Antes da manifestação, a previsão de produção de veículos nas três fábricas atingidas já era 17% menor para este ano em relação a 2022 no segmento de picapes médias.

Ainda que a greve convocada pelo sindicato United Auto Workers (UAW), que representa mais de 140.000 trabalhadores da indústria automotiva, tenha começado com três linhas de montagens de veículos, a manifestação significa o início de uma greve potencialmente duradoura e prejudicial, disse Joe Langley, da S&P Global Mobility.