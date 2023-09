S&P Global sobre combustível russo: Restrição deixa Brasil exposto, sobretudo no caso do diesel

A restrição anunciada nesta quinta-feira, 21, pela Rússia nas exportações de gasolina e diesel deixam o mercado brasileiro exposto, sobretudo no caso do segundo combustível, em que o produto russo avançou e beira 75% do total importado. Mas o impacto vai depender do tempo de duração dos cortes na exportação e do respeito a contratos já firmados, que não ficaram claros no anúncio do Kremlin.

"Efeito no preço dos combustíveis vai ter, porque o mercado reage. O preço do diesel na Europa já subiu 4,5% na comparação com o fechamento de ontem. Nossa estimativa é que o crack spread do diesel global suba uns US$ 10 por barril", disse.

Esse diferencial entre o barril de petróleo e de diesel, hoje na casa dos US$ 32, pode subir, portanto, para US$ 42, na esteira da restrição de oferta russa, calcula o especialista.