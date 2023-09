Para ABPA, exportação de carne de frango para Japão não deve ser prejudicada com suspensão a MS

Mensalmente, Mato Grosso do Sul exporta em torno de 2,5 mil toneladas de carne de frango para o Japão - equivalente a 0,7% das exportações mensais totais do Brasil.

Com isso, diz a entidade, a expectativa é que haja uma reorganização do fluxo da exportação para que os impactos gerados pela decisão japonesa sejam minimizados.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou, em nota, que todas as unidades exportadoras localizadas em Mato Grosso do Sul, Estado barrado pelo Japão após o registro de um caso de gripe aviária em ave de fundo de quintal, são de empresas que mantêm plantas em outras unidades federativas.

A ABPA afirma que apoiará o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil nas tratativas para o restabelecimento das exportações de carne de frango provenientes de Mato Grosso do Sul para o Japão.

"Cabe lembrar que, apesar do entendimento das autoridades japonesas sobre a questão, as recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) - que têm sido seguidas por todos demais países - indicam suspensão de embarques apenas em ocorrências em produção comercial, o que não nunca ocorreu no Brasil. Exatamente por isto, o Brasil segue reconhecido pela OMSA como livre de Influenza Aviária", afirma a ABPA.