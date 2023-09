Governo autoriza convocação de mais 27 especialistas para a ANM

Agora, o Ministério da Gestão quer avançar na autorização do novo concurso para a agência

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 21, o decreto que autoriza a nomeação dos 27 candidatos aprovados no concurso da Agência Nacional de Mineração (ANM) para o cargo de Especialista em Recursos Minerais.

A nomeação dos excedentes é um passo para a recomposição da força de trabalho da ANM e, agora, o Ministério da Gestão quer avançar na autorização do novo concurso para a agência.

O provimento dos cargos está condicionado à existência do quantitativo de vagas na data da nomeação e à declaração do ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Por isso, cabe à ANM verificar previamente as condições para a nomeação dos candidatos e as condições previstas no decreto.

Dei Valor explica as mudanças nos concursos públicos federais



Mais notícias de Economia