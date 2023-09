Elmano anuncia nomeação de 17 aprovados no concurso da CGE

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

O Governo do Ceará vai convocar mais 17 profissionais aprovados no concurso de auditor de controle interno da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE). O certame realizado em 2018 tem validade até 31 de dezembro de 2022.

O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante live transmitida nas redes sociais. A publicação das nomeações foi oficializada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quarta-feira, dia 20.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estamos publicando a convocação desses auditores aprovados no concurso, para que nós possamos fortalecer a nossa Controladoria Geral do Estado, para que tenhamos nossa auditoria funcionando e para que a nossa controladoria possa aperfeiçoar os nossos processos internos das despesas que o Estado vai realizando”, destacou o governador.