Com cerca de 40 convidados, Haddad lançará plano de ação para taxonomia sustentável do Brasil

Com a presença de cerca de 40 convidados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lança nesta quinta-feira, 21, consulta pública do Plano de Ação da Taxonomia Sustentável Brasileira. O evento fechado está marcado para as 14 horas (de Brasília) e, dentre os confirmados, estão o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, além de representantes dos ministérios do Planejamento, Meio Ambiente, Gestão, Casa Civil, Indústria e Comércio e Povos Indígenas.

Está prevista ainda a presença de representantes da Embaixada dos Estados Unidos, BNDES, Ibram, CDESS e Fibras.

Às 15 horas, haverá uma entrevista coletiva de imprensa sobre o tema com o secretário de Políticas Econômicas da Fazenda, Guilherme Mello, o assessor especial Rafael Dubeux, a subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Cristina Reis, e o coordenador-geral de Análise de Impacto Social e Ambiental, Matias Cardomingo.