Bolsa Família: pagamento é liberado hoje a novo grupo; veja quem recebe

Pagamentos de setembro serão realizados de forma escalonada até o dia 29 de outubro Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A parcela de setembro do Bolsa Família será paga nesta quinta-feira, 21, aos beneficiários do programa com o NIS final 4. Os pagamentos do mês começaram nessa segunda-feira, 18, e estão sendo feitos de forma escalonada nos dias úteis até o dia 31. Confira o calendário completo mais abaixo. Ao todo, no Brasil, serão beneficiados 21,4 milhões de famílias de todos os 5.570 municípios. O número representa aumento de 1,6% (337,8 mil famílias a mais) em relação a agosto, quando foram cerca de 21,1 milhões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O investimento do Governo Federal para os repasses é de R$ 14,5 bilhões e o valor médio do benefício no país chega a R$ 686,89, o segundo mais alto já registrado na história dos programas federais de transferência de renda.

No Ceará, a injeção será de mais de R$ 1 bilhão. Deste montante, o valor médio de benefício, no Estado, é de R$ 678,97 em setembro. Ao todo, 1,5 milhão de famílias cearenses, de todos os 184 municípios do Estado, serão assistidas neste mês. São 100 mil famílias a mais do que em agosto, o que representa um aumento de 7,14% de atendimentos. Atualmente, são pagos o valor mínimo de R$ 600 por família, além de um adicional de R$ 150 por criança até seis anos e R$ 50 para cada dependente entre sete e 18 anos, gestantes e mulheres que estão amamentando. Leia mais Bolsa Família: governo Lula omite dados sobre queda de beneficiários

Proposta que dá prioridade a beneficiários do Bolsa Família para vagas de emprego é aprovada Veja o calendário do Bolsa Família em setembro de 2023 NIS com final 1 - 18/09

18/09 NIS com final 2 - 19/09

19/09 NIS com final 3 - 20/09

20/09 NIS com final 4 - 21/09

21/09 NIS com final 5 - 22/09

22/09 NIS com final 6 - 25/09

25/09 NIS com final 7 - 26/09

26/09 NIS com final 8 - 27/09

27/09 NIS com final 9 - 28/09

28/09 NIS com final 0 - 29/09 Como saber se eu fui aprovado no Bolsa Família? O pagamento do Bolsa Família ocorre por meio da Caixa Econômica Federal, mas segue a lista gerenciada pelo Ministério da Cidadania. A pasta irá realizar mensalmente revisões no banco de dados de beneficiários para inclusão de novas famílias na lista de pagamento e para identificar possíveis irregularidades. Irregularidades No dia 12 de abril, o Ministério do Desenvolvimento Social deu início ao bloqueio do Bolsa Família para 1,2 milhão de pessoas que, dizendo que moravam sozinhas, passaram a receber o benefício durante o período eleitoral, no segundo semestre do ano passado.

O objetivo do Governo Federal é evitar fraudes no Bolsa Família e destinar os recursos às famílias que realmente precisam do programa. No mês de abril, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social realizou um exame com maior cautela nos beneficiários do Bolsa Família (antigo Auxílio Brasil) que foram incluídos no programa às vésperas da eleição de 2022. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias informou que, diferentemente da primeira fase do pente-fino, quando os beneficiários em situação irregular foram automaticamente desligados, será aberto um prazo para que os alvos da apuração possam dar explicações.

"Será feito somente um bloqueio e, após a manifestação do beneficiário, haverá decisão sobre cancelar ou não o benefício", disse. Alterações para cadastro dos beneficiários Algumas alterações foram realizadas pelo Governo Federal no programa Bolsa Família. Entre as mudanças, está o cancelamento do benefício caso a renda mensal per capita ultrapasse determinado valor. Anteriormente, a renda do beneficiário poderia ser superior à linha de pobreza em até duas vezes e meia por 12 ou 24 meses, a depender da situação. Com as novas regras, foi estipulado o prazo único de 24 meses e a renda per capita mensal não deve ser maior que meio salário mínimo.