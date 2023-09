BCs da Suécia e Noruega elevam juros, mas o da Suíça surpreende com manutenção da taxa

Os bancos centrais da Suécia e da Noruega elevaram juros básicos nesta quinta-feira, 21, mas o da Suíça optou por uma inesperada manutenção de sua taxa principal, horas antes de o Banco da Inglaterra (BoE) também anunciar decisão de política monetária.

O Riksbank, como é conhecido o BC sueco, aumentou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4%, e sinalizou mais altas em meio à persistência da inflação doméstica.

Também em novo esforço para combater a inflação, o Norges Bank, a autoridade monetária norueguesa, igualmente elevou seu juro em 25 pontos-base, a 4,25%, indicando que novo aumento poderá vir antes do fim do ano, a depender do comportamento dos preços.