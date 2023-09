BC da África do Sul mantém juro básico pela 2ª vez consecutiva, em 8,25%

O Banco Central da África do Sul (SARB, pela sigla em inglês) decidiu manter sua taxa básica de juros em 8,25% pela segunda vez consecutiva, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 21. A última vez em que o SARB ajustou seu juro básico foi em maio, quando a taxa foi elevada em 50 pontos-base, para o atual nível de 8,25%.

Em comunicado sobre a decisão, o BC sul-africano diz que a inflação doméstica voltou a ficar logo abaixo do teto da meta oficial, que é de taxa de 3% a 6%, em junho. Três dirigentes do BC votaram pela manutenção do juro básico, enquanto outros dois defenderam aumento de 25 pontos-base da taxa, a 8,5%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo avaliação do SARB, o atual nível do juro básico é "restritivo" e "consistente com a perspectiva de inflação". A instituição ressaltou, no entanto, que persistem sérios riscos de alta à perspectiva inflacionária.