Avança no Senado projeto para abater gastos com academia do Imposto de Renda

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a prática de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica por semana para adultos Crédito: FERNANDA BARROS

Uma vez efetivada, a medida permitiria a dedução da base de cálculo do IRPF das despesas com academias e estabelecimentos assemelhados, além de instrutores de educação física, até o limite anual de R$ 3.561,50, incluindo as atividades realizadas por dependentes do contribuinte. O ex-jogador da Seleção Brasileira e senador Romário (PL-RJ) relatou a matéria na CEsp. Segundo o parlamentar “são mencionadas evidências contundentes da relação entre a prática insuficiente de atividades físicas e o número de mortes precoces”. Ele detalhou, com base em dados da Organização das Nações Unidas (ONU), “que níveis de prática abaixo do recomendado são responsáveis por cerca de 10% das mortes prematuras por todas as causas em todo o mundo”. O senador lembrou que a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana para todos os adultos, e uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. Por fim, Romário destacou levantamento da Universidade Federal Fluminense (UFF), apontando que a inatividade física dos brasileiros gerou gastos de R$ 300 milhões ao Sistema Único de Saúde (SUS) em 2019, somente com internações. (Com Agência Senado)

Saiba mais sobre deduções do IR no Dei Valor!