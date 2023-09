Vemos reequilíbrio significativo no mercado de trabalho sem grande desemprego, diz Powell

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que os dirigentes do banco central americano consideram que há um "reequilíbrio significativo" do mercado de trabalho nos EUA, sem uma elevação substancial do desemprego. Para ele, o pouso suave da economia do país não é uma avaliação recente, pois sempre acreditou que ele poderia ocorrer.

Jerome Powell apontou que os juros entre 5,25% e 5,50%, que foram mantidas nesta quarta-feira, 20, pelo Federal Reserve, ainda não têm total confiança de que foi atingido o nível adequado de aperto da política monetária. "Após termos certeza sobre o nível de juros, a questão será por quanto tempo mantê-los." Ele apontou que em algum momento será adequado iniciar o ciclo de redução da taxa dos Fed Funds.