Powell: 'Queremos ver se leituras boas de inflação nos últimos três meses prosseguirão'

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmou que os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) querem ver evidências convincentes de que foi atingido um nível apropriado de juros. Tal posição está relacionada com a avaliação dos dirigentes do Fed de que é necessário assegurar que a inflação atinja a meta de 2,0%. "Queremos ver se leituras boas da inflação nos últimos três meses prosseguirão."

De acordo com Powell, a atividade econômica nos EUA tem se mostrado mais forte do que os dirigentes do Fed esperavam. "O payroll recente foi positivo. Queremos ver se este quadro (no mercado de trabalho) permanece."

Para o presidente do Federal Reserve, com a atual conjuntura da política monetária restritiva, com juros entre 5,25% e 5,5% ao ano, e que está sendo eficiente para baixar inflação, "não atribuiria muita importância" a uma alta da taxa dos Fed Funds em termos macroeconômicos. "Agora que estamos mais perto do objetivo, podemos nos mover com cuidado." Ele ressaltou que é certamente plausível que a taxa neutra de juros nos EUA esteja agora mais alta do que a de longo prazo.