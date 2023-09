Na China, Country Garden confirma acordo com credores para estender prazo de títulos de dívida

A Country Garden, incorporadora no centro das turbulências no setor imobiliário da China, confirmou nesta quarta-feira, 20, que fechou acordo com credores para estender o prazo de sete títulos de dívida. Em documento protocolado na Bolsa de Hong Kong, a companhia afirmou que a medida deve ajudar a aliviar as "pressões de liquidez" que enfrenta atualmente.

"A empresa empreenderá seus melhores esforços para conduzir a produção e operação, ativamente cumprir a sua obrigação de reembolso da dívida e regressar ao caminho do desenvolvimento positivo", ressaltou a companhia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A endividada incorporadora atravessa uma corrida para evitar um default de seus débitos.