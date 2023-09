Fitch reafirma rating da cidade de São Paulo em BB, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou o rating de emissor em longo prazo em moeda local e estrangeira (IDR) da cidade de São Paulo em BB, com perspectiva estável. Segundo ela, o perfil de risco do município é médio-baixo, com robustez de receita e sustentabilidade das despesas considerados médios.

De acordo com a agência de classificação de risco, o rating dos municípios são limitados ao soberano brasileiro, que está em BB. Segundo a Fitch, no Brasil, o Governo Federal tem forte influência sobre os governos locais, que apresentam forte grau de dependência.