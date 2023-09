Fed mediana das projeções para alta do PIB em 2023 sobe de 1% em junho a 2,1% em setembro

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed) aumentaram as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos para este ano, na comparação com as estimativas divulgadas após a reunião de política monetária de junho.

Para 2023, a mediana das estimativas de crescimento da economia americana subiu de 1,0% para 2,1%. Para 2024, a projeção de avanço do PIB subiu de 1,1% para 1,5%. Para 2025, 2026 e no longo prazo, a mediana foi de 1,8%. Em 2025, o número repetiu o visto em junho.