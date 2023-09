Empresa do setor energético cresce 150% em dois anos

Com operação no Ceará, a companhia possui cerca de 500 colaboradores no Estado. No Brasil, o número chega a dois mil

A Ceneged, empresa do setor energético, aumentou 150% do seu faturamento no período de 2020 a 2022. Com operação no Ceará, a companhia possui cerca de 500 colaboradores no Estado. No Brasil, o número chega a 2 mil.

Para Renato Felipe, presidente da Ceneged, isso deve-se ao trabalho focado no Ceará, em que todas as decisões perpassam pelo momento atual do Estado.

"O Ceará está passando por um momento disruptivo em relação à estruturação para receber novos negócios, que está sendo movimentado pelo governo e pelas instituições particulares. Por isso, a Ceneged está se preparando para dar a sua contribuição e poder, realmente, gerar um serviço pensando a longo prazo."