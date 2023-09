Durigan: Recebemos de maneira muito positiva a decisão e o comunicado do Copom

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira, 20, que a Pasta recebeu de forma muito positiva o corte na taxa de juros e a sinalização de novas reduções no comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Em reunião nesta quarta-feira, 20, o Copom promoveu um novo corte de 0,50 ponto porcentual na Selic, que passou de 13,25% para 12,75%. Além disso, indicou novos cortes na mesma magnitude na próxima reunião, caso haja confirmação do cenário esperado.

"A gente recebeu aqui de maneira muito positiva a decisão e o comunicado do Copom, por unanimidade e com uma diferença em relação à decisão anterior, de manter a queda na taxa de juros, tão importante para manter o crescimento sustentável do País, e com a sinalização de que essa queda de 0,5 pp vai seguir nas próximas reuniões, com unanimidade", disse o secretário.

A decisão de reduzir a Selic foi a segunda neste ciclo, e manteve o passo de agosto com o corte de 0,50 pp. Na ocasião, a decisão sobre a magnitude do corte foi dividida, e coube ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, o voto de minerva pela redução maior na Selic.