CME: chance de Fed subir juro este ano cresce após decisão, mas manutenção segue mais provável

O mercado ainda vê como cenário mais provável a manutenção dos juros do Federal Reserve (Fed) nas próximas reuniões deste ano, mas o risco de haver pelo menos mais uma elevação cresceu após a decisão monetária do banco central americano. A conclusão reflete análise da plataforma de monitoramento do CME Group.

Por volta das 15h15 (de Brasília), a ferramenta mostrava 68,1% de chance de os juros ficarem estáveis em 5,25% a 5,50% em novembro. Antes do anúncio, essa possibilidade era de 72%. Já a probabilidade de aumento de 25 pontos-base no período estava em 31,2% há pouco.

Em relação a dezembro, a curva apontava 54,4% de chance de estabilidade na taxa básica até o final do ano, com 38,7% de probabilidade de as taxas estarem entre 5,50% e 5,75%.