Caixa reduz juros de linhas de crédito PF e PJ após corte da Selic

A Caixa Econômica Federal vai reduzir os juros de linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas após a redução da taxa Selic em 0,5 ponto porcentual, para 12,75% ao ano. O corte nos juros básicos da economia brasileira foi anunciado nesta quarta-feira, 20, pelo Banco Central.

Nas linhas de pessoas físicas, o banco afirma que o juro médio das linhas de crédito consignado vai cair de 1,61% ao mês para a partir de 1,55% ao mês. Esse dado inclui todas as linhas de consignado que a Caixa oferece, como as destinadas a beneficiários do INSS ou as de consignado privado.

Para micro e pequenas empresas, o banco reduziu em 0,22 ponto porcentual as taxas mensais da linha de capital de giro, que agora começam em 0,99%. Além disso, o prazo de pagamento passa a ser de até 60 meses, com carência de seis meses, a depender da modalidade, acordo com a Caixa.