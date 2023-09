BB estampa telões da Times Square com nova campanha de sustentabilidade

Os famosos telões da Times Square, uma das áreas mais requisitadas em Nova York, aproximaram a Amazônia da Big Apple. O Banco do Brasil lançou na noite da terça-feira, 19, a sua nova campanha de sustentabilidade, aproveitando uma turnê de negócios à cidade, cujo objetivo foi captar recursos para a agenda verde do País e estreitar o relacionamento com investidores estrangeiros e clientes.

"Estamos em Nova York participando de reuniões com diversos investidores externos e organismos multilaterais para formar parcerias e captar recursos com finalidade de preservação ambiental, especialmente no que se refere à Amazônia", diz a presidente do BB, Tarciana Medeiros.

Batizada de 'All Amazônia', a ação do BB parte de um movimento global que busca conscientizar sobre a importância da preservação da floresta e pela recuperação de matas degradadas, bioeconomia e valorização da população que vive na Amazônia.