Banco do Brasil reduzirá juros de linhas de crédito PF e PJ após novo corte na taxa Selic

O Banco do Brasil vai reduzir os juros de diferentes linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas após o corte de 0,5 ponto porcentual da taxa Selic, para 12,75% ao ano, decidido nesta quarta-feira, 20, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. As reduções podem chegar a 0,04 ponto porcentual por mês, de acordo com o banco público.

No segmento de pessoas físicas, o banco vai reduzir taxas no consignado para funcionários públicos e beneficiários do INSS; financiamento de veículos; automático; salário; benefício; renovação; 13º salário; e cartão de crédito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o BB, no consignado do INSS, a taxa mínima cairá de 1,75% mensais para 1,71% mensais. O teto da linha passará de 1,89% ao mês para 1,85% ao mês. Já no consignado público e no crédito estruturado, que conta com garantias, as taxas começam em 1,19% ao mês e em 1,21% ao mês, respectivamente.