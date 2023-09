Autoridades de planejamento da China demonstram otimismo com perspectiva econômica

Cong Liang, vice-presidente da principal agência de planejamento chinesa, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR), disse a repórteres que a resiliência do país em crises do passado são um motivo para confiança e que a melhora de números de produção manufatureira e de turismo mostram que a economia está se recuperando.

"Fatos provaram plenamente que os mecanismos de tomada de decisão do Comitê Central do partido e do Conselho de Estado (gabinete da China) estão corretos e que as políticas de controle macroeconômico são eficazes", disse Cong, durante coletiva de imprensa em Pequim.

O tom otimista das autoridades contrasta com as expectativas do Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB, pela sigla em inglês) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que preveem mais impacto da fraqueza da China nas taxas de crescimento global e regional. Fonte: Associated Press.