Weeks: BC deve manter tom do comunicado do Copom; projeções dele é que devem piorar

O economista da Garde Asset Magement, Daniel Weeks, disse nesta terça-feira, 19, o acreditar que o BC não vai elevar a barra no comunicado que se seguirá ao término da reunião do Copom amanhã no sentido de reduzir a precificação no mercado de uma aceleração do ritmo de corte de juro em dezembro. Isso implica o comunicado manter a frase segundo a qual os membros do colegiado anteveem uma sequência de cortes da Selic em 0,50 ponto porcentual.

"Eu não vejo grandes mudanças. Acho que repetir as condicionantes do jeito que estão é suficiente para ele Copom. Eu acho que vai repetir o comunicado da forma que está", disse o economista.

O que pode piorar no comunicado, segundo o economista da Garde Asset, são as projeções de inflação do BC. Para Weeks, as metas de inflação do BC vão estar mais longe da meta no horizonte relevante.