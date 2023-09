Para maioria do mercado financeiro, novo PAC é negativo e não fará País crescer, diz pesquisa

O novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) anunciado pelo governo no início de agosto é uma medida negativa e não levará o País a crescer. Essa é a opinião da maioria do mercado financeiro, conforme pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 19.

Dos 87 profissionais de fundos de investimentos ouvidos, 71% consideram a medida negativa, contra 29% que a avaliam positivamente.

Para 85%, o valor de R$ 1,7 trilhão em investimentos anunciado é inadequado, enquanto 15% o consideram adequado.