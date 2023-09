EUA: Yellen diz não haver razão para paralisação das atividades do governo

A Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse, em entrevista à MSNBC nesta terça-feira, que não há absolutamente nenhuma razão para haver uma paralisação das atividades governamentais, enquanto os democratas das duas casas do Congresso e os republicanos no Senado estão debatem propostas de apropriação para manter o funcionamento do governo.

Yellen afirmou ainda que o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, tem que encontrar uma forma de fazer o seu trabalho.

Segundo a Secretária, a economia global está demonstrando mais resiliência do que o projetado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e outros organismos.