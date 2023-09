Elmano vai entrar na Justiça caso não haja gestão compartilhada em Jeri

Área de preservação ambiental de Jijoca de Jericoacoara Crédito: Divulgação/Internet

Na manhã desta terça-feira, 19, o governador Elmano de Freitas (PT), mostrou sua indignação, com o que chamou de decisão unilateral do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em lançar um novo edital de concessão dos serviços do Parque Nacional de Jericoacoara. " Se não chegarmos em um entendimento, eu entrarei com uma ação judicial, porque o meu dever é defender o patrimônio do povo cearense." Elmano reforça que o Estado, desde o início do seu mandato, vinha conversando com o Governo Federal, no sentido de buscar um entendimento e construção conjunta. "Mas o ICMBio tomou uma decisão unilateral, sem dialogar conosco."