Dívida global cresce no 1º semestre e alcança nível recorde de US$ 307 trilhões, mostra IIF

O Instituto Internacional de Finanças (IIF) aponta que a dívida global aumentou US$ 10 trilhões no primeiro semestre de 2023, a US$ 307 trilhões, um novo recorde que representa US$ 100 trilhões a mais que uma década atrás. Segundo o relatório "Monitor da Dívida Global", divulgado nesta terça-feira, 19, mais de 80% da acumulação de dívida veio de mercados desenvolvidos, com os EUA, o Japão, o Reino Unido e a França registrando os maiores aumentos. Entre emergentes, o aumento foi mais acentuado na China, na Índia e no Brasil.

Agora, a proporção da dívida sobre o Produto Interno Bruto global está em torno de 336%, acima dos 334% do quatro trimestre de 2022 e registrando uma alta após sete trimestres consecutivos de queda. Segundo análise, com a moderação das pressões salariais e de preços, a projeção é que a proporção ultrapasse os 337% até ao final do ano.

Entretanto, o documento pontua que os encargos das dívidas de consumidores ainda estão controlados em economias avançadas, especialmente nos EUA, o que deverá permitir espaço para mais aperto monetário pelos BCs, caso haja persistência na pressão inflacionária.