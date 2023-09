Dia do cliente: PMEs cearenses faturaram cerca de R$ 4 milhões

Dentre os segmentos que mais venderam no Estado, Moda liderou o ranking, seguido por Arte e Acessórios

Dentre os segmentos que mais venderam no Estado, moda liderou o ranking, seguido por arte e acessórios.

Isso porque as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) tiveram um faturamento de cerca de R$ 4 milhões. O número representa um aumento de 15% em relação a igual período de 2022.

O Dia do Cliente , comemorado na última sexta-feira, 15 de setembro, trouxe resultados positivos para o varejo online no Ceará.

Sua ideia era criar uma data diferenciada que os clientes pudessem ser homenageados, para desenvolver uma relação de fidelidade entre comerciantes e consumidores, além de dar um gás nas vendas antes do fim de ano.

O Dia do Cliente foi criado no Brasil no ano 2000, pelo empresário gaúcho João Carlos Rego, especialista em Marketing e Recursos Humanos.

“Os resultados reforçam a importância de os empreendedores aproveitarem períodos promocionais para promoverem produtos ou seu negócio e aumentarem o faturamento. Até mesmo as datas menos conhecidas são oportunidades para divulgações, descontos e ações estratégicas que acabam fidelizando os clientes”, destaca Luiz Natal, gerente de desenvolvimento de plataforma da Nuvemshop.

Neste mesmo intervalo de tempo, notou-se o crescimento de aproximadamente 17% na quantidade de produtos vendidos, alcançando um total de 103,5 mil. Além disso, foram registrados mais de 12 mil pedidos no Estado. O valor médio gasto por pedido foi de R$310,60.

Os dados são do levantamento realizado pela Nuvemshop, plataforma para criação de lojas online, e levou em consideração o período entre os dias 10 e 16 de setembro.

No entanto, só foi oficializado no Rio Grande do Sul em 2003. Atualmente, a data já foi aprovada em 14 estados brasileiros e 167 municípios.

Dia do Cliente x Dia do Consumidor

O Dia do Consumidor é uma data que surgiu nos Estados Unidos, na década de 1960. A efeméride criada como resposta aos abusos cometidos por algumas empresas em relação aos seus clientes.



Inicialmente, o objetivo era conscientizar os consumidores sobre seus direitos e sobre a importância de exigir produtos e serviços de qualidade.Já o Dia do Cliente é uma data mais recente, criada no Brasil, que visa estreitar os laços entre as empresas e os clientes.