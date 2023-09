Alckmin reúne ministros sobre setor leiteiro e estuda subvenção temporária e linha de crédito

Sob pressão do mercado para adotar medidas estruturantes para o setor leiteiro, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reuniu ministros nesta terça-feira, 19, para tratar do assunto. O Executivo está estudando o estabelecimento de uma política de subvenção temporária para o leite, além de uma linha de crédito para o fortalecimento de cooperativos do segmento.

Embora já haja um comitê de trabalho debruçado neste assunto, o Mdic afirmou que será criado por decreto um grupo interministerial para definir uma política nacional do leite. Ele será composto pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda; Ministério da Educação, Ministério da Saúde; Casa Civil; Ministério da Justiça; BNDES; a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), entre outros.

Em nota, Alckmin afirmou que a produção do leite é hoje o setor mais importante da agricultura familiar. "É fundamental que o governo se debruce em medidas estruturantes para fortalecer a produção leiteira, aumentar a produtividade da cadeia, a renda dos produtores e manter essa importante atividade para o País", disse o ministro.