Rui Costa pede a embaixadores divulgação do PAC para atrair investimentos no País

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, pediu aos embaixadores e países vizinhos para divulgar o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as linhas gerais do programa para que empresas e fundos de investimentos vejam as oportunidades existentes no Brasil. "O objetivo dessa apresentação visa seguir a orientação do presidente da República de buscar uma maior integração, participação e parceria do Brasil com os diversos investidores internacionais", disse Costa, em apresentação do PAC a embaixadores nesta segunda-feira, 18, no Palácio do Itamaraty.

Na fala, o ministro citou que um dos pilares do programa é a transição energética, onde o Brasil quer se firmar entre as principais nações do mundo.

Costa disse que os investimentos do novo programa buscam se alinhar com a sustentabilidade ambiental. "Temos interesse em dialogar, com parcerias tecnologias, para implementar, a partir do aumento do volume de energia limpa, o hidrogênio verde", comentou. "Nessa linha, estamos buscando sintonizar o Brasil com o clamor da humanidade para o meio ambiente sustentável e a redução de carbono no planeta", acrescentou.