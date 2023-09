PL das debêntures de infraestrutura é pautado para discussão na terça-feira no Senado

O Projeto de Lei (PL) 2646/2020, que dispõe sobre as debêntures de infraestrutura emitidas por concessionárias de serviços públicos, foi incluído na pauta do Plenário do Senado Federal. A deliberação está agendada para esta terça-feira, 19, às 14 horas (de Brasília).

Antes, o projeto passou pelas Comissões de Infraestrutura (CI) e de Assuntos Econômicos (CAE), recebendo emendas.

Caso as mudanças sejam chanceladas em Plenário, o texto retornará à Câmara dos Deputados, que ficará incumbida de analisar as alterações promovidas pelos senadores.