PIB do RJ cresceu 3,9% no 2º trimestre ante igual período de 2022, diz Firjan

O Produto Interno Bruto (PIB) fluminense cresceu 3,9% no segundo trimestre de 2023 em relação ao segundo trimestre do ano passado, puxado pelo setor de Serviços, que tem 64,3% de participação na economia do estado do Rio de Janeiro e registrou alta de 3,6%. As informações são parte de estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

De acordo com a análise, o setor de Serviços tem se beneficiado de um ambiente de queda na taxa de desemprego e de maior renda real disponível.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A taxa de desemprego no estado, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), foi de 11,3% no segundo trimestre - 1,3 ponto porcentual abaixo da registrada no mesmo período de 2022. Já a renda teve influência da desaceleração inflacionária e do aumento do salário mínimo, para R$ 1.320.