Para presidente da Apex, ambiente do Brasil hoje é saudável, sinônimo de oportunidades

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Jorge Viana, avaliou nesta segunda-feira, 18, que o Brasil hoje tem um "ambiente saudável" e que é "sinônimo de oportunidades". "O ambiente de investimento e prosperidade no Brasil, de fazermos as grandes mudanças, está posto", afirmou Viana, durante participação no painel "Brasil em foco: mais verde e comprometido com o desenvolvimento sustentável" da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Nova York.

Na avaliação de Viana, esse cenário é resultado do esforço das lideranças políticas nos últimos anos. "O Brasil só tira proveito de um evento como esse por conta do ambiente que foi construído pelas lideranças; ambiente é saudável, que é sinônimo de oportunidades", pontuou.

Durante sua fala, o presidente da Apex reforçou, porém, que até o ano passado, a imagem do País, principalmente na Europa, estava "comprometida", por questões como o desmatamento e o ataque às comunidades indígenas, mas que o governo federal e o Congresso têm avançado em pautas importantes.