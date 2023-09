O POVO é um dos vencedores do Prêmio Amig de jornalismo

A Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil (Amig) escolheu a reportagem "A crise Yanomami e a irregularidade no mercado de ouro" como uma das vencedoras na categoria Texto

O POVO foi um dos vencedores da 2ª Edição do Prêmio de Jornalismo AMIG: Mineração em Foco. A reportagem selecionada foi "A crise Yanomami e a irregularidade no mercado de ouro: o que isso tem a ver com você", publicada no O POVO+, multistreaming de jornalismo do Grupo de Comunicação O POVO (Gcop).

A reportagem ficou com o 2º lugar na categoria Texto. O 1º lugar ficou com o UOL São Paulo, com "CPIs acusam Vale de vender ouro e pagar tributo como subproduto de cobre", assinada por Pedro Canário.

O material do O POVO foi publicada no último dia 12 de fevereiro e é assinada pelo jornalista Samuel Pimentel, com colaboração da jornalista Paloma Vargas, da equipe de Economia do O POVO. O material ainda tem edição de Beatriz Cavalcante e Irna Cavalcante, além de fotografias de Fco Fontenele e Samuel Setúbal.